Jessica MOURADIAN

LANGUES



Français : Langue Maternelle



Anglais Bilingue, 3 ans en Australie, 9 mois aux Etats-Unis, 10 mois en Angleterre, 1 an à Monaco



CONNAISSANCES SPÉCIFIQUES



Commercial : préparation de la stratégie de prospection (études de marché, piges, informations candidats…), prospection téléphonique, relation clientèle, gestion de compte, conseil, négociation, vente.



Recrutement : recrutement de profils techniques en informatique, télécommunication et réseaux, lectronique, systèmes embarqués,gestion de projet et marketing.



Finance : Expériences en Banque de Financement et d’investissement ainsi qu’en Banque Privée. Connaissance des marchés et produits financiers (titres, produits dérivés, structurés, commodities, hedge funds), réconciliation des opérations, gestion des suspens, suivi administratif.



Informatique : Excel (Niveau 3), Word, Power Point, Access, Internet.



Applications : Outlook, moteurs de recherche de CV (Monster, Apec, CVaden, pacajob...), SWIFT Alliance, ARPE, Murex (MXG_2000), Ubix, MasterArc, Calypso,



Mes compétences :

Anglais

Back Office

Banque

Commercial

Conseil

Finance

International

Middle Office

Recrutement

Relationnel

SSII