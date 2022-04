Jessica MOUSSY

Diplômée d'une licence économie-gestion parcours administration des entreprises et des sociétés, je suis actuellement à la recherche d'un emploi en tant qu'assistante ou gestionnaire administrative.

Je suis également ouverte à d'autres postes liés à l'administration.

Je serais en mesure, grâce à ma formation ainsi qu'à mes différentes expériences professionnelles, de vous apportez satisfaction et de mener à bien les différentes tâches que vous voudrez bien me confier.

En espérant aboutir à mes recherches.

Merci de me contacter à l'adresse suivante :

jess-01-@hotmail.fr



Mes compétences :

Gestion de dossiers

Accueil physique et téléphonique

Utilisation outils informatiques

Classement, archivage

Gestion du courrier

Création tableaux de bord

Tâches administratives diverses

Sourcing, tri de cv

Creation, mise en forme documents