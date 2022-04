Jessica NATALINO

PLUME LIBRE A VOTRE SERVICE

Mon diplôme de journaliste représente pour moi le passe-droit qui m'a été accordé pour dénoncer ce qui me semble révoltant et pour défendre ce qui me parait juste.



QUI EST PLUME LIBRE ?

C’est pendant une longue période de chômage que le virus de la plume m’a contaminée. Depuis, il ne cesse de se propager pour satisfaire mon épanouissement.

Jeune femme engagée, j’ai adopté la plume pour unique arme. Elle seule me garantie deux libertés fondamentales : celle de pensée et celle d’expression.

Seul un acte d’Amour empli de Liberté est apte à relever le défi de combattre toute forme de conformisme !



VOUS ET PLUME LIBRE : LA NAISSANCE D'UNE AFFINITE ?

Comme en amour et en amitié, la rencontre entre vos espérances et ma plume peut, je l’espère, générer un coup de cœur.

Que vous soyez un particulier ou un professionnel, établissons un lien privilégié de confiance pour une meilleure efficacité !







Mes compétences :

Journaliste d'opinion