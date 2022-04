Jessica NOGUERA

Graphiste intriguée par le développement. Je viens de valider un Bac +2 en développement logiciel.



Je souhaite poursuivre ma quête de connaissance et d'expérience en continuant mes études au sein du CNAM avec un cycle d'ingénieur informatique option architecture et intégration des systèmes et des logiciels. Je recherche, actuellement, une entreprise susceptible de m'accueillir en tant qu'alternante sur une durée de 1 an à 3 ans.



Le développement est devenu une évidence alliant mon plaisir du graphisme aux métiers du numérique de demain. Poursuivre mes études en alternance serait une réelle chance afin de gagner du temps pour mon ascension en tant développeuse logiciel et plus.



Mes compétences :

Adobe Photoshop

Adobe Illustrator

Adobe InDesign

Sketshup

HTML5

CSS3