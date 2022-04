Je suis Jessica Palacio, fondatrice du concept SORTEZ + !!

J'ai 32 ans et je suis à mon compte depuis 2007.

J'ai créé SORTEZ + en 2009.



Aujourd'hui le concept SORTEZ + est le BOOSTER D’ACTIVITÉ 100% narbonnais qui dynamise l'économie locale pour vous commerçants, artisans et entreprises.



Avec SORTEZ +

AUGMENTEZ votre fréquentation

et PROVOQUEZ l'achat d'impulsion !



Faites vous aussi partie du réseau !