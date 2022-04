Jessica PALACIOS

Passionnée par les voyages, la découverte, la créativité et le plaisir de partager, ma spécialité est la conception et le développement de produits touristiques pour tours opérateurs et agences des voyages.



Mes compétences linguistiques et mon caractère social me permettent d'échanger facilement en Français, Espagnol, et Anglais.



Je suis originaire du Pérou (naturalisée Française), j'y ai grandi, étudié, passé mes diplômes. J'ai une grande connaissance sur l'Amérique latine ainsi que l'Espagne où je vais souvent.



Pays visités : Pérou, Equateur, Brésil, Italie, France, Espagne, Andorre, Grèce, Egypte.



En stand by durant trois ans pour m'investir dans l’éducation de mon fils, Je souhaite maintenant continuer mon projet professionnel.