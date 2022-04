Jessica PARROT

J' ai réalisé l'essentiel de mon parcours professionnel en tant que commerciale .Aujourd’hui je souhaite me réorienter dans les achats .



Je suis donc en stage dans la société SICO en étroite collaboration avec la responsable achat afin de découvrir les nombreuses facettes de ce secteur .



Ma compétence de négociation client a été très fortement appréciée ce qui m'a permis aujourd'hui de tenir les missions suivantes : négocier les prix des fournisseurs , effectuer une demande de prix avec les fournisseurs référencés sur les matières premières, gérer les approvisionnements en calculant les volumes nécessaires et anticiper les ruptures de stock.



Très intéressée par ce métier , ce stage me réconforte dans l'idée de poursuivre dans ce secteur .

J'ajouterais également qu’aujourd’hui je me rends compte des problématiques que rencontre le service achat à l'égard du service commercial ...



Très motivée de réussir dans ce métier , je souhaite reprendre mes études vers un MASTER achat en Septembre 2016 . Je suis donc en recherche active d'un contrat en alternance pour mener à bien mon projet professionnel .















Mes compétences :

Gestion de la relation client

Suivi des fournisseurs

Recherche de fournisseurs

Gestion des commandes

Réalisation de devis

Négociation contrats

Reporting

Gestion des stocks et approvisionnement

Gestion de contrats

Veille concurrentielle

Développement commercial

Achats