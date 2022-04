Jessica PEREIRA

Dynamique, polyvalente, autonome et rigoureuse seraient les premiers mots qui me qualifient.

Je suis déterminée, patiente quand il le faut, et suis force de propositions. J'aime comprendre tous les rouages d'un métier (et de l'entreprise!) et suis une adepte de "l'efficacité". Je n'hésite donc pas à me poser des questions pour améliorer les méthodes de travail.

Fille de commerçants, la communication et la vente m'ont été inculquées dès mon plus jeune âge, ainsi qu'un tempérament de chef d'équipe, qui met la main à la patte et rebooste ses collègues.

Le théâtre et la musique m'ont également permis d'être à l'aise devant mes interlocuteurs et de prendre la parole en public.

Après le secteur du tourisme, maintenant l'événementiel... Demain.....?



Mes compétences :

technico-commercial

commercial

communication

Organisation d'événements

Regisseur événementiel