Jessica PERIOLAT

Dynamique et motivée, j'ai acquis au cours de mes premières expériences professionnelles les qualités d'écoute et de compréhension,

tout en me perfectionnant avec les outils techniques mis à ma disposition.



Mon apprentissage et ma formation m'ont appris à maîtriser l'outil bureautique.



Dotée d'un bon sens de l'organisation, j'apprécie particulièrement le travail en équipe.



Ma capacité d'adaptation, mon dynamisme, ma persévérance et ma motivation sont des qualités dont je souhaiterais faire profiter une entreprise.