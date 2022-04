Jessica PETAGNA

Je suis une jeune diplômée d'un BTS Comptabilité.

De nature autonome, on dit de moi que j’apprends vite et bien.

Ma polyvalence me permet de m’adapter aux besoins et aux contraintes.

Je recherche actuellement un poste afin de mettre à profit mes compétences au service d'un cabinet ou d'une entreprise.



Mes compétences :

Rigueur

Droit social

Fiche de paie

Comptabilité

Aisance relationelle

Conscience professionnelle

Microsoft Office

Internet

Maîtrise du Web 2.0

Microsoft Word, PowerPoint, Excel

Quadra Compta et CEGID

Autonomie

Adaptabilité

Esprit d'équipe

Apprentissage rapide

confidentialité

Dynamisme

Organisation