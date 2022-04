Jessica PETIT

Aujourd’hui consultante au sein d’action conseil, j’interviens auprès des directions d’entreprise, des encadrants et des salariés, de l’évaluation à l’accompagnement individuel et collectif en vue d’améliorer les systèmes de travail. Je promeus « le système de travail soutenable » qui met l’accent sur le bien-être au travail et sur les ressources humaines (physique, cognitive, émotionnelle et sociale).

C’est un véritable enjeu pour les collectifs de travail, surtout dans la gestion des transformations des organisations et des relations professionnelles.



Les types de prestations que je réalise :



- Accompagnement d'un collectif de travail ( Audit organisationnel et relationnel, évaluation des RPS, accompagnement aux changements, accompagnement psychologique en période de crise, médiation, formations...)



- Accompagnement individuel ( Coaching, accompagnement psychologique, formations, bilan de compétences, reclassement, aménagement du poste de travail...)



Thématiques abordées :

Bien être au travail, Résolution de conflits, médiation, souffrance au travail, leviers motivationnels, communication non-violente, management bienveillant, burn out, Risques psychosociaux, Efficience, Sens au travail...



Mes compétences :

Automobile

Gestion de projet

Management

Amélioration continue

Ingénierie

Bilan de compétences

Médiation

Formation