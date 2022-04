Jessica PILLOT

Profil technique :

- Maquettiste Courrier pour le système d'information partagé entre les groupes d'assurance et de prévoyance du BTP

- Marketing stratégique, recensement, statistiques, présentations power point, tableaux croisés dynamiques, bureautique, publipostage



Profil administratif :

- Accueil/ Secrétariat/Mailing/Phoning

- Gestion du protocole : Assemblée Générale, procès verbaux, convocation, publipostage

- Gestion de l'agenda et des déplacements de la Direction

- Suivi budgétaire : relances, facturation

- Procédures d'appels d'offres

- Alimentation d'un portail de GED (intranet) et d'une revue de presse interne



Profil commercial :

- Chargée de l'offre territoriale : recensements immobilier, formation supérieure, sociétés à capitaux étrangers

- Veille économique : recherches d'acteurs et études sectorielles, surveillance de l'information stratégique (menaces/opportunités du secteur, de l'entreprise)

- Alimentation d'un outil de gestion de la relation-client CRM

- Missions de prospection lors de salons professionnels



Outils informatiques / Internet

- Alimentation d’un portail de gestion documentaire interne (GED)

- Suivi et actualisation d'une base de données clients/projets (CRM)

- Cartographie (Mapinfo)

- Cartes heuristiques / Mindmapping

- Outil de veille (surveillance de sites)

- Web 2.0 (blogs, wikis, réseaux sociaux, fils RSS...)

- Niveau avancé de la bureautique Office, Lotus, Outlook



Langues : Anglais professionnel

Qualités humaines : bonne éloquence et écriture, discrétion, autonomie, esprit d'équipe, investie



