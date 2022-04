Jessica PINEDA

Actuellement demandeuse d'emploi je suis à la recherche d'une alternance pour un contrat de professionnalisation de 12 mois en graphisme/webdesign. Je suis actuellement inscrite à l'école d'Arts Appliquées EDAIC de Villeurbanne, et il ne me reste plus qu'à trouver une entreprise avant le 5 juin pour finaliser mon projet et commencer ma formation



Je suis une personne très motivée, dynamique et faisant preuve d'une grande adaptabilité. Je comprends et réagit vite aux différentes situations. Je sais travailler aussi bien en équipe que seule. J'ai acquis un très bon sens du relationnel et de la confidentialité grâce à mon expérience dans le milieu médical.



Je suis également très créative, passionnée d'arts et de graphisme mais aussi d'informatique et de technologie.



Mes compétences :

Dynamisme

Confidentialité

Rigueur

Conscience professionnelle

Travail en équipe

Organisation

Aisance relationelle

Autonomie

Adaptabilité

Illustration

Graphisme

Conception graphique

Adobe InDesign CS6

Adobe Photoshop CS6

Microsoft Excel

Microsoft Office

Microsoft Word

Bureautique