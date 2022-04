Jessica PLANQUAIS

Après une première expérience dans le domaine du transport et de la logistique, qui m à énormément plus, j ai continuer et cherche à me perfionner dans ce domaine afin de pouvoir évoluer professionnellement.

J ai suivi une formation en bureautique et en anglais pour pouvoir m améliorer

Je suis très motivée,et j ai hâte de découvrir et apprendre encore de ce métier



Mes compétences :

Utilisation du transpalette

Prelever les produits

Etiqueter

Colisage

Controler la qualite et la quantite des colis

Conditionnement

Emballage