Jessica PLUMARD

Après avoir excercer pendant près de 8 ans le poste d assistante Commerciale en assurant l interface entre les clients et l équipe ( 10 commerciaux et 2 managers). Je suis devenue depuis 2 ans conseillère commerciale.



Le contact le conseil est quelque chose qui m'est très agréable; chez Réunica nous proposons des produits santé, prévoyance. De plus, j'ai toujours fini mes années d'assistante ou de conseillère dans le succès.