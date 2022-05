En recherche de poste...



Vous pouvez consulter mon curriculum vitae en français et en anglais sur le site suivant :

www.sabrina-lallier.com



Si mon CV vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter. Je suis disponible, ouverte d'esprit, j'aime les échanges internationaux, voyager, etc...



Ma dernière expérience professionnel : Responsable de service pendant 3 ans et demie dans la société que j'occupais depuis 11 ans. Cette expérience a été très enrichissante et j'ai prouvé par ma détermination et mon ouverture d'esprit que j'étais capable de gérer une équipe de 6 personnes...



Mes compétences :

Sirius

Oracle

Microsoft Word

Microsoft Publisher

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Microsoft Access

Ciel Compta

4th Dimension

QUALIAC

Yoga