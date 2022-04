Jessica POIX-AVENTINY

Actuellement en poste en tant qu'auditrice professionnalisée, je réalise des missions d’audits et de contrôles internes, de suivi des non- conformités et plans d'actions et de rédaction de différents comptes-rendus pour La Direction. Mon périmètre de travail est associé au Système de Management Intégré (Iso 9001, Contrôle Interne et Sécurité du SI). Je reste néanmoins à l'écoute de toute nouvelle opportunité professionnelle entrant dans mon champ de compétences mais également susceptible de venir enrichir mon parcours par de nouvelles activités.

Forte de 6 ans d'expérience dans les domaines Certification Iso 9001, Animation, Conseil, Audit et Gestion de la Qualité Services, j’ai la capacité de déployer la Politique d’une Entreprise tout en suivant les orientations stratégiques de la Direction, rendre compte du fonctionnement et de l’efficacité des processus de l’Entreprise, et conduire des démarches de certification.

Mon poste précédent au sein d’une Société de Conseil en Ingénierie Scientifique et Technique m’a également dotée de nouvelles compétences permettant d’accompagner une entreprise dans différents domaines tels que la Gestion de la Sécurité (CHSCT, Document unique, dosimétrie, EPI), les Réponses à appels d’offre, la rédaction de Newsletters, l’Administratif, les RH, la Prospection et le Recrutement.



