Jessica POLLET

Actuellement, je suis à la recherche d'un emploi.



Ma dernière mission était analyste lutte anti blanchiment au sein de la banque postale. J’analysais différentes alertes générées par le système pour des opérations inhabituelles ou des alertes de bureaux. Il fallait donc déterminé si les opérations étaient cohérentes avec le profil du client ou bien d’avancer dans une procédure si la suspicion était justifiée.

J’ai également travaillé auprès d’un bailleur social. J’ai acquis pendant cette mission les notions de recouvrement de loyer, d’aides sociales...



Auparavant j'étais conseillère en pré-recouvrement au sein de la société CREATIS située à Villeneuve d’Ascq.



Mon rôle était de contacter le client afin d’établir un diagnostic précis sur sa situation financière, sur la cause de l’impayé et ainsi convenir du paiement intégral de sa dette ou négocier un accord de paiement échelonné adapté à sa situation pour éviter toute récidive. De plus, je pouvais être amenée à leur proposer une solution sur le long terme en étudiant avec eux un réaménagement de leur crédit. Le traitement des e-mails clients, les courriers clients, ainsi que la gestion des réclamations faisaient parties de mes missions quotidiennes.



Je devais assurer la gestion de ce portefeuille tout en restant en conformité avec mes objectifs qualitatifs et

quantitatifs.