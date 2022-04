Jessica PORCHER

Dans le domaine des assurances depuis maintenant 16 ans (dont 12 en gestion de projet), j'ai acquis des compétences professionnelles et fonctionnelles solides dans mon domaine.



Mes diverses expériences d'interne et de consultante me permettent d'avoir une vision globale de mon domaine tant sur le front office que le back office et d'évoluer dans la gestion de projet. J'aime relever des défis tant au niveau professionnel que personnel.



A titre d'exemple en 2010 je suis partie 5 semaines dans un orphelinat au Cambodge, une aventure humaine exceptionnelle.



J'ai également été "Entraineur de Hand- Ball" au stade Français de 2006 à 2013 pour les catégories - de 13 ans, et durant une année secrétaire de l'association.



En 2016, je me suis lancée un nouveau défi, regarder sous un autre angle la gestion de projet et plus spécifiquement en intégrant l'équipe de l'accompagnement du changement au sein de la DTSI Covea. Pendant deux ans j'ai été pilote "Change" sur un projet de transfo RH.

En 2017, j'ai été certifiée "change Maker" à l'ESSEC



En quelques mots je suis : Généraliste, collaborative, participative, avec de forte capacité d'adaptation, curieuse, exigeante.



Deux citations :



"Hâtons- nous de succomber à la tentation avant qu'elle ne s'éloigne" Epicure



"Les espcèces qui survivent ne sont pas les espèces les plus fortes, ni les plus intelligentes, mais celles qui s'adaptent le mieux aux changements" Darwin



Mes compétences :

Assurances de personnes / retraite / prévoyan

GraphTalk AIA

Gestion de projets

Urbanisation SI

Qualitycenter

MOA

Organisation

Quality Center

Gestion de projet

Assurance vie

PMBOK

Chef de projet

Portail RH

Planification

Accompagnement au changement