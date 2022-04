Jessica PRESTI

Coiffeuse styliste,qualifié et doté de compétences artistiques, motivé par sa passion pour l'amélioration esthétique et le désir de satisfaire les clients.

Doté de connaissances étendues sur les changements du secteur, l'application de coiffures classiques ou modernes et les différentes techniques de soin capillaire pour les hommes, les femmes et les enfants



Bénéficiant de plus de 10 ans d'expérience professionnelle dans le secteur de la coiffure, je recherche aujourd'hui une nouvelle mission me permettant de mettre à profit mon professionnalisme et mes qualités techniques et humaines. Fort de ce parcours et d'un réseau relationnel solide, je souhaiterais rapidement saisir l'opportunité d'élargir mon champ de compétences .



Mes compétences :

Formation académie L'Oréal Marseille "tendance 201

Formation leturgie

Formation produit kerastase

Très bonne vendeuse en salon produit GHD

Visagiste mixte

Compétences étendues en matière de communication

Véritable leader et un grand sens du relationnel e

autonome et très motivé