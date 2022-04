Jessica RAILLARD

Étudiante en Master FLE (français langue étrangère), je m'apprête à partir en stage au Pérou (instituto France conexion, Arequipa) pour y travailler en tant de professeur de FLE pendant 7 mois. J'ai également une expérience de 9 mois dans ce domaine en Allemagne, dans un collège-lycée de la ville de Koblenz.

J'ai une licence de FLE et ai étudié l'Anglais, l'Allemand et l'Espagnol.



Passionnée de voyages, de découvertes et d'échanges interculturels je souhaite devenir professeur de FLE



Mes compétences :

Enseignement

FLE

Français

Voyages