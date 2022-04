Jessica RAMDUL

17 ans d'expériences dans les secteurs événementiel, culturel et artistique.



Directrice/Chargée de production, Scénographe, Vidéaste, Photographe et Graphiste

Consultante indépendante au profil atypique et aux compétences complémentaires :



- Développement et coordination de projets culturels et événementiels,

- Conception de projets scénographiques,

- Production opérationnelle, logistique et régie générale,

- Bureau d'études et préconisations techniques,

- Création et réalisation vidéo/photo/graphique,

- Suivis budgétaire, technique, artistique et relationnel.



Références et Collaborations : http://livingzoom.fr/wordpress/references/



// CONTACT : 06 98 10 51 99



Mes compétences :

Scénographie

Photographie

Graphisme

Gestion de projet

Coordination de projets

Montage vidéo

Prise de vue vidéo

Réalisation audiovisuelle

Evénementiels et salons