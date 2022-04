Jessica RÉGNIER

Intermittente du spectacle, je travaille comme administratrice de production auprès de plusieurs structures.



En 2011, j’ai préfiguré la création de 6000, lieu artistique et culturel situé à Fontaine L’Abbé dans l'Eure. Le projet consistait en la réhabilitation et la gestion de 6000m2 de friches industrielles en un lieu dédié à la création artistique, géré selon les principes du développement durable.

Parallèlement à cette aventure, j’ai accompagné le pianiste de jazz Edouard Ferlet dans le développement du label indépendant Mélisse, avec la production de spectacles explorant les rapports entre musique, théâtre et littérature.



Depuis un an, j'accompagne l'auteure Nancy Huston dans la gestion de ses activités professionnelles.

Je participe, depuis avril 2012, à l’administration des compagnies de Jean-Louis Benoit et Jean-Claude Berutti, au sein du bureau de production La Gestion des spectacles.

Je suis engagée bénévolement depuis 3 ans auprès de l’association Ecritures du Monde, dirigée par Françoise Allaire et Mohamed Kacimi.



Je m’intéresse particulièrement aux projets culturels en lien avec les problématiques territoriales et les principes du développement durable, ainsi qu’aux échanges culturels internationaux. Je nourris mes réflexions sur l'art et la culture par des cours d’histoire de l’art aux Ateliers des Beaux-Arts de la ville de Paris et des cours de philosophie à l'Université Conventionnelle, et la rédaction de critiques d’œuvres.



Pour me suivre : http://lesmerveilleuxnuages.wordpress.com/