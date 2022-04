Enseignant-chercheur spécialisé en socio-économie du spectacle vivant.

Livres publiés:

Le mondes du théâtre. Désenchantement politique et économie des conventions, Paris, L'Harmattan, 2014

Les professions du spectacle vivant. Entre les logiques du marché et du service public, Paris, Armand Colin, 2012

Economie et droit du spectacle vivant en France, Paris, PSN, 2009

Responsable scientifique de l'enquête Territoires et ressources des compagnies en France (Cultures Etudes n°2012-1), de l'enquête sur la diversification de l'offre des musées et des bibliothèques publiques par le spectacle vivant dans les métropoles du Grand Paris et d'Aix Marseille Provence (2014-15), de l'enquête sur l'état de la diffusion de la danse en France (2017-18)