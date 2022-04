Jessica RENAUDIN

Je me présente, je m'appelle jessica et je voudrais changer d'horizons professionnels car mon ancien métier ne me convenait pas. Je voudrais devenir auxiliaire de puéricultrice car j'aime énormément les enfants, j'en ai 2 moi-même, cela pour moi serait très intéressant de trouver des personnes qui font ce métier et savoir leur formation pour en arriver à ce poste là, les compétences professionnelles qu'il faut pour ce poste.



Merci d'avance de me donner un maximum d'information pour m'aider dans cette nouvelle aventure professionnelle.



Mes compétences :

dynamique