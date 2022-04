Je suis depuis toujours animée par la passion du commerce.



Mes compétences :

Accueil et renseignement du client

Conseils et ventes complementaires

Proposition et creation de la carte fidelite

Encaissement, tenue de caisse et verification de l

Renseignement des clients par telephone

Realisation de vitrine

Mise en avant de nouveau produits

Inventaire et etiquetage

Reception et verification des marchandises

Prospection client ( telephonique, porte a porte)

Bureautique: word, Excel.