Jessica ROSSARD

Passionnée par l'architecture et la décoration, je souhaiterai un emploi qui me permette de conseiller, de créer, d'apporter des solutions techniques et financières tout en accompagnant les personnes dans la création de leur projet, neuf ou ancien, extension, rénovation, décoration et aménagement intérieur! Si vous avez ce poste à proposer au sein de votre entreprise, je suis "la candidate".



Mes compétences :

Vente

Informatique

Immobilier

Négociation

Microsoft Excel

Adobe Photoshop

Dessin

Google Sketchup

Photographie

Communication

conception dressing, bibliothèque, meuble tv

logiciel insitu

Conception cuisine