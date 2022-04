Je suis une personne, curieuse, passionnée, extravertie, dynamique, adaptable, autonome,organisée et dotée d'un bon sens du relationnel ainsi que rédactionnel.

Passionnée par le Parfum et les Cosmétiques.



Mes compétences :

Marketing

Manager

Éco-conception

RSE

Luxe

Gestion de projets

CSR Corporate social responsability

Cosmétique

International

Biologie

Cosmétologie

Luxe et cosmétiques

Luxury goods

Communication