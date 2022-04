Julie GIRAULT (FERNANDEZ)

ESIEE Paris, école d'ingénieurs, est l'un des membres fondateurs, avec l'école des Ponts, l'Université Paris Est Marne la Vallée, l'Université Paris 12 Val-de-Marne et le Laboratoire Central des Ponts et Chaussées, de "UNIVERSITÉ PARIS-EST", un établissement public de coopération scientifique crée dans le cadre du Pacte pour la Recherche.





Les études à ESIEE Paris:



Cycle initial



Informatique et télécommunications: Informatique, Systèmes d'information, Télécommunication.



Ingénierie des systèmes: Systèmes embarqués, Électronique et micro-électronique, Génie industriel



Santé, Énergie et environnement: Biotechnologie - Bio industries, Efficacité énergétique et Énergies renouvelables.





Filières en apprentissage:



Réseaux informatiques et télécoms

Informatique et applications

Mastères Spécialisés



Innovation technologique et Management de projet

Sciences et technologies de l'information et de la communication appliquées aux industries de santé

La Recherche

