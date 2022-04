Jessica SAINT-PE

Ayant toujours travaillée dans le commerce, j'ai occupé divers postes qui m'ont permis de développer mes compétences commerciales mais aussi ma capacité d'écoute pour m'adapter à mon client.



Je suis dynamique, rigoureuse et consciencieuse. La qualité est un point qui m'est très important et je m'engage à mettre tout en œuvre afin d'atteindre les objectifs quantitatifs et qualitatifs donnés.



Je me lance un nouveau défit. Depuis Septembre 2017 je suis distributrice de la marque Mon Monde à Moi en statut auto-entrepreneur. Je commercialise des livres personnalisés pour les enfants. Ils deviennent les héros de leurs histoires. Cela les aide dans l'apprentissage de la lecture et développe leur imagination.

C'est un cadeau unique qui permet de partager un moment d'éveil inoubliable!



Je lance une campagne de financement participatif !

Allez voir sur https://www.bulbintown.com/projects/mon-monde-a-moi



Ma page facebook: https://www.facebook.com/jessica.monmondeamoi



Mon e.mail pro: jessica.monmondeamoi@gmail.com



Mes compétences :

Fidélisation client

Prospection

Vente

Accueil

Gestion des conflits

Argumentaire de Vente

Suivi clientèle

Animation

Analyse des besoins

Techniques de vente

Traitement de texte

Management

Recrutement

Inventaire

Livraisons