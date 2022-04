Jessica SALISSE

Docteur en Virologie avec un double cursus en marketing pharmaceutique (ESCP 2015), j'ai terminé mon stage de fin d’étude au poste d’assistante Médecin Produit en Rhumatologie sur une immunothérapie en lancement. Ayant un très vif intérêt pour les affaires médicales et scientifiques je suis intéressée par toute opportunité de poste comme Medical Science Liaison.



Après mon post-doctorat réalisé aux Etats-Unis sur le virus de l’hépatite B, je souhaitais avoir plus d’impact sur mon environnement professionnel que la recherche fondamentale ne me le permettait. De retour en France, le monde de l’entreprise a été une révélation. Riche en challenges il répond à mes ambitions et me permet de me réaliser professionnellement.



Avec mon expertise en biologie et un très bon relationnel, j'ai débuté naturellement par la vente scientifique, auprès de laboratoires de recherche publique et privée et de laboratoires de biologie moléculaire. Principale interface entre ma société et mes clients, j'ai assuré le support scientifique et technique, ainsi que la promotion de mes gammes de produit. Ces expériences terrain ont été très structurantes pour ma communication scientifique et médicale, et ma capacité à développer des réseaux. Elles m’ont également donné le goût de convaincre.



Pour exploiter davantage mes compétences scientifiques, j’ai progressé vers la gestion de projets pour la santé (urologie, nutrition, cosmétique, assurance et validation virale des médicaments), principalement pour l’Industrie Pharmaceutique. J’ai ainsi occupé successivement les postes de Chargée de projets de recherche et de Directrice d’Etude Adjointe, et acquis une expérience dans le management d’experts scientifiques, dans la communication scientifique et médicale, dans la gestion de projets et dans le management d’équipe.



Désireuse d’intégrer les affaires médicales dans l’industrie pharmaceutique, j’ai complété ma formation initiale par un mastère spécialisé en marketing pharmaceutique (MSM-ESCP 2015). Mon stage de fin d’étude au poste d’assistante médecin produit en Rhumatologie m’a conforté dans mon choix.



Disponible et opérationnelle, je suis intéressée par toute opportunité de mission comme Medical Science Liaison.



Mes compétences :

Biologie Moléculaire

Gestion De Projets

Vente