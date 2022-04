Jessica SALLE

Forte d'une expérience de presque 10 ans dans divers services clients, je me suis, depuis quelques années, orientée vers les procédés de la gestion de commandes et je participe activement à des projets liés à l'amélioration des procédés.



Par la suite, j'ai eu la chance de pouvoir orienter ma carrière dans le domaine de l'analyse intra Service clients afin d'apporter mes connaissances système et des procédés, de développer des compétences plus analytiques et d'accroître mon sens de la communication.



Mon but est de me perfectionner dans le dept Supply Chain et d'apporter toutes mes connaissances acquises des systèmes et des clients afin d'accroitre la productivité, de réduire le travail manuel, et d'apporter une satisfaction client optimale, tout en respectant les objectifs liés au secteur.