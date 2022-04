Jessica SAUNIER

Responsable de la Cellule Recrutement au sein du Groupe NGE dans les Travaux Publics.



NGE est présent sur l’ensemble du territoire ainsi qu’à l’international.

NGE diffuse son savoir-faire et ses métiers au travers de ses 40 filiales et de ses 14 Directions régionales fortes à taille humaine.

Du terrassement au Génie Civil en passant par la route, les réseaux, la géotechnique et les travaux ferroviaires, l’expertise et les compétences du Groupe portent sur tous les domaines des TP.

NGE réalise un Chiffre d’Affaires d’1.3 milliard d’€uros grâce à l’investissement et à l’implication de 6 500 hommes et de femmes passionnés par leur métier.



Entreprise en pleine croissance, je recherche de nouveaux talents qui ont envie de s'épanouir au sein d'une structure solide avec une mentalité humaine.



De l'Ingénieur Travaux, Etudes, Méthodes en passant par des techniciens géomètres ou dessinateurs, tous les métiers sont chez NGE.

N'hésitez pas à me transmettre vos cv à cette adresse mail : nge-938424@cvmail.com



A bientôt



Mes compétences :

Ressources Humaines

Recrutement