Passionnée par les nouvelles technologies, il est pour moi primordial que ces dernières soient adaptées à leurs utilisateurs afin qu'ils puissent en avoir la meilleure utilisation possible et ce avec efficacité, efficience mais aussi satisfaction. L'ergonomie IHM et la démarche centrée utilisateur sont pour moi au-delà d'un métier, une réelle façon de penser l'homme au sein d'une société en perpétuelle évolution quant au domaine du numérique.