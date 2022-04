André QUADERI

Psychologue clinicien en maison de retraite depuis 1987, en sus de la psychothérapie de l'âgé, du soin de la personne démente, l'accompagnement en fin de vie, de la formation du personnel, de la coordination avec le médecin, le directeur etc... j'ai été tour à tour responsable de la formation, de l'animation, de l'accueil de jour, d'une unité d'hébergement renforcé. j'ai souhaité acquérir des compétences supplémentaires, j'ai donc pris la responsabilité d'une EHPAD en tant que directeur. Puis j'ai développé un savoir faire dans le soin psychique aux personnes démentes. J'ai à mon compteur plus de 15 ans d'expériences de formateur en gérontologie à travers la France (5 formations par mois). C'est un métier passionnant.



En parallèle j'ai repris mes études, un DEA puis j'ai écrit une thèse "la psychanalyse au risque de la démence" puis une seconde "le dément cela n'existe pas". Je suis devenu Maître de conférences à l'université de Provence. J'ai crée une licence professionnelle "coordonateur référent en Gérontologie" . j'ai souhaité à travers ce diplôme donner aux EHPAD des responsables compétents en gérontologie et pas seulement en gestion et en management. Dans le même temps j'étais co-responsable du Master "Psychopathologie clinique et psychanalyse".

Je suis maintenant à l'université de Nice (2011). Je continue mon activité de formateur.



Mes compétences :

Psychanalyse