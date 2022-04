Jessica SEBIRE

Motivée et dynamique, je recherche un poste de Chargée de mission en développement local. Je suis titulaire de la Maîtrise Dynamiques et Actions Sociales Territoriales. Les thématiques sociales, environnementales, urbanistiques me passionnent. Les enjeux concernant la place de l’usager dans une structure m’intéresse également.



Je propose de mettre mes compétences en ingénierie de projet, par exemple dans le cadre de diagnostics, au service de votre structure. Je dispose d’une bonne connaissance des collectivités territoriales et des associations.



Je suis intéressée pour développer mes compétences professionnelles auprès des associations (Secours Populaire, Secours Catholique, Centre Sociaux ....) et des collectivités territoriales (Conseil Général, Centre Communal d’Action Sociales ....). Dans l’idéal, je recherche un poste dans la Région Pays de la Loire et suis prête pour venir vous rencontrer afin d’échanger sur une possible collaboration. N’hésitez pas à me contacter si mon profil vous intéresse !



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Excel

Sphinx

Microsoft PowerPoint

Connaissance des collectivités territoriales

Coordination de projet

Connaissance du milieu associatif

Diagnostic de territoire

Travail en partenariat

Méthodologie de projet

Comptabilité générale