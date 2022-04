Jessica SELLIER

Je suis actuellement demandeur d'emploi, je vais créer ma société de secrétariat à domicile courant le 1er trimestre 2011 et je recherche des clients potentiels.



Je vais réaliser du secrétariat à la carte, Vous ne paierez que le travail effectué !!!



Je sollicite des sociétés de transports puisqu'en effet de 2006 à 2008 je gérais environ 150 chauffeurs pour le suivi des visites médicales, des formations et des consommations gasoil et péages.



Si vous êtes intéressé par mon profil n'hésitez pas à me laisser un message avec vos coordonnées.



Mes compétences :

assidue

BEP

Motivée

polyvalente

Rigoureuse

Secretariat