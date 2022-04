Jessica STENGER

Compétences principales :



> Marketing › Animation des réseaux sociaux, création de newsletter, campagne de promotion, bannière, brochure

> Communication › Bon relationnel à l’oral et l’écrit, bon rédactionnel

> Infographie / Webdesign › Maitrise de Photoshop, Illustrator, Indesign

> Webmaster › Gestion de sites web, référencement, CMS, Google Analytics

> Gestion de projet › Gestion de site e-commerce, gestion des délais, pilotage des ressources

> Gestion commerciale › Gestion des devis, commandes, stocks, factures

> Bureautique › Word, Excel, Powerpoint.

> Bancaire : Conseil clientèle , accueil physique et téléphonique, Vente produits et services.



N'hésitez pas à me contacter, je suis disponible en ce moment !



Bureautique › Word, Excel, Powerpoint