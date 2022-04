Jessica SUNTOO

Double compétence technique et management en systèmes d’information et télécoms



Management de projets informatiques :

• Assistance à maîtrise d’ouvrage

• Pilotage de maîtrise d’œuvre

• Expertise fonctionnelle décisionnelle

• Accompagnement au changement



Ingénierie des télécommunications (Validation, Support et Conception) auprès d’opérateurs et fournisseurs en milieu international





Mes compétences :

Accompagnement

Accompagnement au changement

Chef de projet

Comptabilité

Comptabilité analytique

Contrôle de gestion

Décisionnel

Droit

Innovation

MOA

Négociation

Stratégie

Systèmes d'Information

SAP Netweaver > SAP BW

Ingénieur Support

Système d'information

Gestion de projet

Management

Business planning

Finance

Business Objects