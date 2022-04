Jessica TARANTINI

Les parcours professionnels linéaires et stables sont aujourd'hui largement remis en cause par la nouvelle donne socio-économique qui engendre de fortes mutations du monde du travail.

Désormais, de nouvelles réalités se dessinent dans nos trajectoires professionnelles et les changements jalonnent notre parcours (évolution, mobilité géographique, reconversion, perte de son emploi, ...).

Ces changements peuvent être plus ou moins bien vécus suivant qu'ils sont contraints ou choisis, en fonction du contexte dans lequel ils s'inscrivent et des ressources dont nous disposons. C'est pourquoi de nombreux dispositifs d'accompagnement sont créés pour aider les personnes à traverser ces périodes.

Ma mission est d'aider les demandeurs d'emploi à optimiser leurs démarches de recherche d'emploi au travers d'un appui méthodologique et de dynamisation.



Mes compétences :

Développement commercial

Gestion des ressources humaines

Management de projet

Techniques d'animation de groupe

Législation de la formation continue

Techniques d'entretien individuel

Techniques de recherche d'emploi

Connaissances du tissu économique local