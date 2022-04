Jessica THEVENOT

Responsable du programme Espèces exotiques envahissantes au sein de l'UMS 2006 - Patrimoine Naturel (PatriNat). Cette Unité est sous tutelle du MNHN, du CNRS et de l'AFB.

Missions : actions en lien avec la surveillance, et les inventaires des espèces exotiques envahissantes et mise en place d'outils d'évaluation des espèces animales introduites ou invasives en France. Actions en lien avec la stratégie nationale relative aux espèces exotiques envahissantes et le règlement européen n°1143/2014.



Mes compétences :

Gestion de projet

Expertise technique

Coordination de projets