Jessica TRIDENTE

J'étais responsable fruits et légumes et libre service frais dans un Super U.Je gérais une équipe de 8 personnes au total. Mes missions consistaient à organiser, manager, atteindre les objectifs de marge et de chiffre d'affaires, gérer mes commandes (notamment au FL), gérer le direct et les mises en avant promotionnelles.

Mon BTS management des unités commerciales m'a permis d'acquérir des compétences dans tous ces domaines et l'alternance au sein de l'enseigne carrefour market m'a apporté une expérience professionnelle.

Aujourd'hui, je suis commerciale chez Labeyrie Fine Foods.



Mes compétences :

Dynamisme

relationnel

esprit d'équipe