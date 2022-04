Jessica TURBET

A l'heure actuelle, je suis à la recherche d'un emploi. Je souhaite réorienter ma carrière pour occuper un poste administratif. Je suis une personne très sociable, aimable, souriante et travailleuse. Comme mon parcours professionnel le montre, je m'adapte très facilement aux tâches liées à mon poste. Mes expériences professionnelles me permettent de prendre du recul lorsque cela est nécessaire, je sais me remettre en question et tout faire pour accomplir mon travail dans les meilleurs conditions possibles.



Mes compétences :

Réactivité

Administratif

Rédaction

Accueil physique et téléphonique

Relationnel

Adaptabilité

Rigueur

Travail en équipe

Esprit d'équipe

Organisation du travail

Assiduité

Autonomie