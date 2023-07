Olivier TURBET

Graphiste, infographiste, animateur 2D/3D et formateur,

J'aime partir de rien et chercher tous azimuts pour arriver à une création dont mes clients sont toujours contents : logo, plaquette, site internet, séquences animées ( ce que je préfère !!! )



Si je ne crée pas c'est que je donne des formations. Une activité indispensable pour rester curieux de tous les domaines et moyens de communications de notre socièté.



L'ensemble de mes activités s'oriente de plus en plus vers le domaine de l'image de synthèse et sa richesse de création phénoménale.



Mes compétences :

ensemble Adobe ( photoshop, première, after effect

Corel Draw Suite

Carrara Pro

Blender 3D ( image de synthèse, simulation, person

3D Studio Max

Ensemble serif ( PhotoPlus, VideoPlus, PagePlus, D

Iclone ( avatar, marionnette virtuelle )

Peinture numérique ( dynamic autopainter )

photographie numérique

anim studio pro

Wysiwyg Web Builder

Animation

3D

Illustration

Graphisme

2D

Web

Internet

Formation

