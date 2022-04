Bonjour,



Je suis à la recherche d'expériences professionnelles dans le domaine de gestion et la valorisation des biodéchets (compostage, méthanisation), la valorisation des agroressources méditerranéennes et tropicales, l'agroalimentaire, l'agroécologie, l'agriculture.



Je suis dynamique et femme de terrain à la recherche de contact direct avec une clientèle potentielle. J'ai développé de la motivation, organisation, rigueur, efficacité, gestion, polyvalence, écoute, mobilité, recherche de solutions. Je veux allier ma formation universitaire et en école d'ingénieur, mes expériences professionnelles antérieures qui ont forgé mes qualités professionnelles et personnelles, et des défauts qui deviendront des qualités pour VOUS.



Faire partit d'un GROUPE et évoluer au sein de ce groupe sont mes objectifs.



N'hésiter pas me contacter ! Je vis en Martinique et je suis prête à tout quitter pour L'OPPORTUNITÉ que VOUS me donnerai.



Jessica VALOIR



Mes compétences :

Gestion de projet

Déchets

Adaptabilité

Réactivité

Valorisation des biodéchets

Aisance relationelle

Biomasse

Adaptation

Traduction anglais français

Microsoft Excel

Compostage

Microsoft Word

Mobilité

Méthodologie

Agroalimentaire

Autonomie professionnelle

Valorisation agroalimentaire

Organisation

Organisation du travail

Microsoft PowerPoint

Organisations humanitaires

Recrutement par approche directe