Jessica VASSARD

Madame, Monsieur ;



intégrer votre établissement représente pour moi un objectif professionnel particulièrement motivant . Je suis disponible de suite c'est pour cela que je me permet de vous adresser ma candidature pour un poste proposer.



Dynamique, polyvalente, le sens du relationnel et la soif d'apprendre sont mes principales qualités et constitueront des atouts appréciables pour le poste que vous voudrez bien me confier.



J'ai une expérience professionnel en hôtellerie restauration de 9 ans, j'ai acquis un savoir faire pour le rangement et les divers type d'encaissement possible.



Je serais heureuse de vous rencontrer afin de vous expliquez mes principales expériences mentionnées dans mon curriculum vitae .



Dans l'attente d'une réponse favorable de votre part, je vous prie d'agréer madame, monsieur l'expression de mes salutations distinguées .