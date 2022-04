Jessica VERDON

Après avoir été Assistante de Direction et assistante socio-culturelle par résistance à une tradition familiale, je me suis finalement réorientée vers le métier de Monitrice éducatrice.



D'abord Monitrice éducatrice depuis 2008, avec à mon actif, un stage en CHRS et un autre en Institut d'éducation Motrice, j'ai travaillé auprès de publics variés (foyer de l'enfance, Structures d'accueils de jour auprès d'adultes en situation de handicap intellectuel, Institut d'Education Motrice, IME auprès d'adolescents polyhandicapés, femmes SDF). Aujourd'hui, je suis Educatrice Spécialisée dans un Foyer de vie, notamment au service des activités de jour (et plus particulièrement basées sur l'informatique et la mise en place de partenariats à visée socialisante et pour de l'insertion socioprofessionnelle), faisant de la mixité sociale, un credo dans ma pratique éducative.



Parallèlement, je suis active sur le plan associatif, notamment en ce qui concerne les expressions artistiques (musique, clown, théâtre et théâtre forum notamment).

Animatrice et médiatrice bénévole d'un réseau d'échanges de savoirs (RERS) pour une association, j'ai mené des ateliers de clowns pour adultes(clown de rue, de proximité et clown à l’hôpital).



Ces ateliers sont l'occasion pour moi de devoir adapter ma pédagogie à un public très diversifié (initié ou non, ados et adultes dits ordinaires ou aux problématiques sociales parfois complexes comme public en post cure)



Cette diversité d'actions éducatives et de loisirs, en collaboration avec de nombreux intervenants, me permets de cultiver la conviction que la pluridisciplinarité offre une approche holistique de l'usager des plus intéressantes professionnellement. Au fil de ces expériences, j'ai pu acquérir une culture du partenariat, comme valeur fondamentale à mon accompagnement à la personne accueillie.



Par ailleurs, je me forme actuellement à la PNL qui est un outil enrichissant permettant d'optimiser nos relations professionnelles.



Mes compétences :

Informatique

Conduite d'activité

Recherche de partenariats

Suivi de projet individualisé

Relation d'aide

Elaboration et mise en place de projets

Connaissance du Handicap

Entretiens avec les familles

Programmation neuro-linguistique