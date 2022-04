Jessica WOBEDO

Aujourd’hui diplômée en Techniques de Commercialisation et Communication de l’Evènement, mais également en Management et Stratégie d’Entreprise, et pouvant valider 5 ans d’expériences professionnelles dans l'univers de la communication et de l'évènementiel, je me perfectionne dans le domaine de la Communication à travers ma formation et mes diverses activités professionnelles et personnelles.



Éclectique et passionnée, j'aspire à de nouvelles découvertes et relever de nouveaux défis au quotidien. Mes connaissances de l'univers de l'entreprise me permettent de construire des relations stratégiques clés, et de travailler en autonomie et indépendance aussi bien qu'en équipe.



D'humeur toujours positive et d'une attitude proactive, je me sens prête aujourd'hui à réaliser des projets ambitieux, à la hauteur des valeurs et de l'image de l'entité qui les porte.



Mes compétences :

Fidélisation client

Evénement professionnels

Communication évènementielle

Communication institutionnelle

Gestion de la relation client CRM

Commerce

Réseaux sociaux

Evénementiel/

Communication

Réseaux sociaux professionnels

Relations publiques et presse

Marketing

Commercialisation

Presse