Après un parcours varié et significatif dans la gestion d'entreprise au sein de différentes PMO, complété par une expérience enrichissante de conseiller technique au commerce dans les réseaux consulaires, Alain CASTELLETTA s'est lancé en 1997 dans l'activité de consultant formateur en créant le CEFAG (centre d'études et de formation pour les affaires et la gestion) et en collaborant pour le groupe EDUSERVICES, un les leaders français de l'enseignement supérieur technique privé. Depuis cette date il propose des actions dans le domaine du conseil et de la formation, il met ses compétences et son savoir-faire à la disposition des Petites et Moyennes Organisations. Soucieux de l'insertion professionnelle des jeunes, il s'investit dans l'enseignement supérieur notamment dans les sciences de gestion. Fort d'une véritable spécialisation dans le conseil aux créateurs d'entreprise, il permet chaque année à des porteurs de projet de franchir le cap et de créer leur entreprise en bénéficiant d'une assistance technique de premier plan dans les domaines de la gestion, du commerce et du marketing. Il s'implique depuis quelques années dans la gestion des risques professionnels des PMO et le Télétravail . En 2O17, il participe activement à la création de CAFEE, réseau de soutien aux petites et moyennes entreprises.



Mes compétences :

Marketing opérationnel

Comptabilité

Techniques de vente

Gestion des ressources humaines

Formation professionnelle