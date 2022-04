Jessica WYRYNSKI

J'entreprends depuis 5 années des études supérieures dans la communication, le marketing et la vente. Future jeune diplômée d’un Master 2 (MBA) en stratégie des marques à Sup de Pub Bordeaux, je souhaite définitivement m’insérer dans la vie professionnelle.



Compétente spécifiquement en communication, j’ai réalisé de nombreux stages en tant qu’assistante chef de projet / chargée de communication, à la fois en agence et chez l’annonceur privé ou public.



Aussi depuis onze mois, je travaille en parallèle de mes études à l’ENSAM (Ecole Nationale Supérieure des Arts et Métiers – 8 campus en France) en tant que contractuelle en CDD. Je suis à la fois chargée de communication interne et externe au campus ENSAM de Bordeaux. J’élabore le journal interne local, contribue à l’intranet local et national et participe à l’élaboration de la stratégie de communication interne et externe nationale. De nombreux projets évènementiels rythment également mon quotidien avec des soirées officielles, l’accueil de nouveaux élèves et le lancement de nouveaux projets.



Toutes aussi enrichissantes les unes que les autres, je souhaite poursuivre mon entrée dans la vie active et mon ascension professionnelle



